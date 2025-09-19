피식대학 정재형, 9살 연하 비연예인과 결혼 발표…"제일 친한 친구이자 소중한 인연"

유튜브 채널 '피식대학'의 멤버인 개그맨 정재형(36)이 9살 연하의 비연예인 연인과 오는 11월 16일 백년가약을 맺는다. 결혼식은 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.



정재형은 19일 자신의 SNS를 통해 "제가 장가를 갑니다! 하하"라며 팬들에게 기쁜 소식을 직접 전했다. 그는 "여러분이 주신 응원과 사랑 덕분에 제가 새로운 세계로 나아갈 수 있게 되었다"며 감사의 마음을 표현했다.



또한 예비 신부에 대해 "여러분들처럼 보통의 일상을 살아가고 있는 분"이라며, "제게는 가장 친한 친구이자 정말 특별하고 소중한 인연"이라고 소개하며 깊은 애정을 드러냈습니다. 정재형은 결혼이라는 큰 결심을 함께 해준 예비 신부에게도 축하와 감사의 박수를 보냈다.



소속사 메타코미디 측도 "정재형 씨가 평생 함께하고 싶은 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺게 됐다"며, "예비 신부는 평범한 일반인"이라고 밝혔다.



정재형은 2014년 KBS 29기 공채 개그맨으로 데뷔했습니다. '개그콘서트' 시즌1이 막을 내린 이후 유튜브 채널 '피식대학'을 통해 활발하게 활동하며 대중적인 인기를 얻었다. 특히 '한사랑산악회'의 정광용, '05학번이즈백'의 정재혁, 'B대면데이트'의 방재호 등 독보적인 캐릭터를 선보이며 MZ세대 사이에서 큰 호응을 얻었다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)