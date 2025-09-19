미중 정상, 통화 뒤 대면 회담?…"통화 결과가 긴장 완화 가늠자"

▲ 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 전화 통화가 19일(현지시간)로 예정된 가운데, 두 정상의 대화가 미·중 간 긴장을 완화하는 중요 계기가 될지 주목됩니다.특히 이번 통화의 결과에 따라 트럼프 대통령과 시 주석의 대면 정상회담이 속도감 있게 추진될 수 있다는 관측도 제기됩니다.트럼프 대통령은 시 주석과 통화하고 중국 바이트댄스가 소유한 동영상 플랫폼 틱톡의 처분에 관한 합의를 매듭지을 것으로 전망됩니다.미·중은 지난 14∼15일 스페인 마드리드에서 고위급 회담을 열고 틱톡의 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안에 관한 기본적인 합의를 도출하고, 트럼프 대통령과 시 주석의 통화를 통해 이를 확정하기로 한 바 있습니다.트럼프 대통령은 이와 관련해 "매우 올곧고 매우 합법적인 기업들, 미국을 정말 사랑하는 기업들이 틱톡을 소유할 것"이라고 밝혔습니다.통화에서 두 사람은 상대국에 부과한 관세 등 무역 관련 쟁점들도 논의할 것으로 관측됩니다.미국과 중국은 '관세 전쟁'을 벌이다가 지난 5월 스위스 제네바에서 열린 첫 무역 협상에서 각각 115% 포인트씩 관세율을 낮추기로 합의했으며, 이후 이 합의를 90일씩 연장하면서 협상을 계속하고 있습니다.이 밖에 트럼프 행정부가 중국을 겨냥해 시행 중인 인공지능(AI) 칩 수출 통제 등 규제 문제 역시 이번 통화에서 의제로 다뤄질 수 있습니다.블룸버그 통신은 "엔비디아는 트럼프 행정부에 중국 고객사에 대한 AI 칩 수출 규제 완화를 촉구해 왔다"며 엔비디아의 중국 시장 접근권 문제가 양국 간 대립 사안 중 하나였다고 짚었습니다.미국 언론들은 이번 통화가 향후 미·중 관계의 방향성을 보여주는 가늠자가 될 것이라고 관측했습니다.이 통화가 양국의 정상회담 성사의 주요 촉매제가 될 수 있다는 전망도 있습니다.앞서 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부 당국자들이 다음 달 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 미·중 정상회담 장소로 상정하고 있는 가운데, 중국은 회담 장소를 베이징으로 성사시키기 위해 백악관을 설득하고 있다고 보도한 바 있습니다.일각에서는 트럼프 대통령이 틱톡의 추천 알고리즘과 관련한 쟁점에 유의하며 합의에 임해야 한다는 경계의 목소리도 나옵니다.그간 미국에서는 사용자의 취향에 따라 콘텐츠를 계속 추천하는 틱톡의 알고리즘이 중국 정부에 의해 악용될 수 있다는 우려가 나왔습니다.미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 헨리에타 레빈은 중국 측이 틱톡의 핵심 기술에 대한 통제권과 소유권을 유지하는 형태의 합의라면 "중국은 이를 성공적인 결과로 간주할 것"이라고 지적했습니다.또 다른 싱크탱크 헤리티지 재단의 스티브 예이츠는 시 주석이 알고리즘 문제에 대해 미국의 기대에 미치지 못하는 입장을 보일 경우, 트럼프 대통령은 합의 결렬을 감수할 준비를 해야 한다고 강조했습니다.