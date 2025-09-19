구글, 독도박물관 오기 조치 완료…"재발 방지책 마련"

구글이 '김일성기념관'으로 오기됐던 구글 지도 장소명을 '독도박물관'으로 바꾸도록 조치했다고 밝혔습니다.



앞서 김민석 국무총리는 경북 울릉군에 있는 독도박물관이 구글 지도에 김일성기념관으로 표시된 점에 대해 유감을 표시하고 조속한 조치 요청을 지시했습니다.



김 총리는 "구글 측에 즉각적인 시정 조치를 요청하고 정부의 강력한 유감 입장을 전달하라"고 지시했습니다.



구글은 "향후 유사한 건의 재발 방지를 위한 대정부 협업 체계를 마련하겠다"고 전했습니다.



---



한국소비자원이 소비자공익네트워크와 소비자 1천500명을 대상으로 현대와 신세계, 롯데 등 주요 백화점 3사에 대한 만족도를 조사한 결과를 밝혔습니다.



조사 대상 소비자들 중에서 4명 중 1명은 백화점 이용 때 불만이나 피해가 있었다고 답했습니다.



불편함을 겪었다는 소비자 중 주차·편의시설 이용에 대한 불만이 52.4%로 가장 많았고, 매장 혼잡·이동 동선 불편에 대한 불만이 42.8%로 뒤를 이었습니다.



---



미국 프로축구 진출 이후 처음으로 해트트릭을 달성한 손흥민이 메이저리그 사커 MLS 34라운드 이주의 선수에 선정됐습니다.



MLS 사무국은 홈페이지를 통해 "손흥민이 34라운드에서 로스앤젤레스FC 이적 이후 처음 해트트릭을 달성하며 이주의 선수'에 뽑혔다"고 발표했습니다.



'이주의 선수'는 MLS 사무국이 주관하는 북중미 기자협회와 팬 투표를 합산해 라운드마다 선정됩니다.



손흥민이 MLS 데뷔 이후 '이주의 선수'에 뽑힌 것은 처음입니다.



---



서울 양천경찰서는 캄보디아에 거점을 두고 한국인 62명에게 약 84억 원을 뜯은 일당 20명을 범죄단체 가입·활동 등의 혐의로 검찰에 넘겼다고 밝혔습니다.



이 가운데 모집책 30대 김 모 씨를 비롯한 7명은 구속 송치했습니다.



관리책인 40대 중국인 최 모 씨 등 해외 체류 피의자 7명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청했습니다.



대부분 동창, 고향 친구인 이들은 총책·팀장·모집책·고객센터·자금세탁책 등 역할을 나눠 범행을 벌였고 추적을 피하고자 타인 명의 계좌도 사용했습니다.