장동혁 "영장 내용과 달리 압수수색…특검 고발할 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 의원들이 19일 국회에서 열린 의원총회에서 사법장악 중단을 촉구하는 구호를 외치고 있다.

장동혁 국민의힘 장동혁 대표는 김건희 특검이 어제 당원명부 데이터베이스(DB) 관리업체를 압수수색한 데 대해 "특검을 고발하겠다"고 밝혔습니다.장 대표는 오늘 국회에서 열린 의원총회에서 "어제 압수수색 영장 집행이 영장의 기재 내용과 달라 위법하다고 확신한다"고 말했습니다.이어 "이렇게 무분별하게 영장 발부를 남발하는 법원에 대해서도 어떤 법적 조치를 해야 할지 고민해 보겠다"고 덧붙였습니다.장 대표는 "어제 특검이 압수수색을 했지만 실질적으로 자신들이 원했던 주민등록번호, 계좌번호 같은 핵심 정보는 탈취하지 못했다"며 "범죄사실에 기재된 정당법 위반 관련해서는 어떤 유의미한 자료도 가져가지 못했다"고 언급했습니다.송언석 원내대표는 특검이 통일교 교인 명부 120만 명과 500만 명에 달하는 국민의힘 당원 명부를 비교해 공통된 11만여 명의 명단을 추출한 데 대해 "정상적인 범위"라고 말했습니다.송 원내대표는 "상식적으로 우리 당원이 500만 명 가까이 되니 대한민국 국민의 10%는 우리 당원"이라며 "어떤 명단이든 120만 명짜리 명단을 가져오면 12만 명 정도는 우리 당원 명부에 들어있을 가능성이 통계학적으로 맞는 것"이라고 설명했습니다.이어 의원총회 후 기자들과 만나 "특검에서 가지고 온 120만 명의 리스트가 정말 통일교인 명단인지도 확인할 길이 없었다"며 "압수수색을 당하면서도 불평등하다고 생각했다"고 말했습니다.송 원내대표는 '특검이 가져간 명부 중 전당대회 투표 권한이 있는 책임당원의 수는 얼마인가"라는 물음에는 "매우 미미하다"고만 답했습니다.(사진=연합뉴스)