[자막뉴스] "일본 밴드가 리메이크…어 신곡?" 김광석 표절 의혹에 팬들 '너무해'

새로 나온 일본 노래. 어딘가 익숙한 멜로디가 흘러나옵니다.



일본의 인디밴드 슈퍼등산부가 지난 10일 발매한 '산보'라는 곡입니다.



유튜브에 공개되자마자 고(故) 김광석의 명곡 '바람이 불어오는 곳'을 표절했다는 의혹에 휩싸였습니다.



이런 논란에, 슈퍼등산부 측은 18일 유튜브 고정 댓글에 한국어로 번역해 "김광석의 곡에 대해 "처음 들어보는 곡"이라고 올리고 "'산보'는 산과 자연 속을 걷는 시간을 통해 마음과 삶이 풍요로워지는 모습을 떠올리며 작곡한 곡"이라며 표절이 아니라고 주장했습니다.



그러면서 "이번 지적을 계기로 훌륭한 한국의 명곡을 알게 되었고, 음악에는 국경을 넘어 사람과 사람을 이어주는 힘이 있다는 것을

새삼 느끼게 되는 계기가 됐다"는 다소 아리송한 해명을 내놨습니다.



하지만 한국 누리꾼들은 "(김광석은) 한국음악계에서 빼놓을 수 없는 상징적인 존재이며, 한국음악계에 대한 굉장한 모욕을 하는 것과 다를 바 없다"며 "가사마저 비슷한 건 우연이라고 볼 수 없다" 등의 반감을 드러냈습니다.



곡의 표절 논란에 대한 일본 누리꾼들의 반응도 갈렸습니다.



"작곡가가 좋아하는 노래에 무의식적으로 영향 받는 경우가 종종 있다"며 고의가 아니라거나 "비슷한 멜로디를 찾는다면 얼마든지 나온다"는 등 우연의 일치라는 반응이 많은 겁니다.



하지만 일본 네티즌 중 일부는 표절로 볼 수 있다는 의견을 내놓으며 (슈퍼등산부가) 구체적으로 해명해야 한다는 반응도 보이고 있습니다.



(취재: 노은정(인턴), 영상편집: 최강산, 디자인: 육도현, 영상출처: 유튜브 'superclimbingclub', 'AllTimeLegend!'채널, 제작: 디지털뉴스편집부)