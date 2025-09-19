'돈 봉투 사건' 이성만 2심서 무죄…"검찰 측 녹취록 위법 증거"

▲ 더불어민주당 2021년 전당대회 돈봉투 사건에 연루돼 1심에서 징역형의 집행유예를 받은 이성만 전 의원이 19일 서울 서초구 서울고법에서 열린 항소심 선고 공판에 출석하고 있다.

2021년 더불어민주당 전당대회 '돈 봉투 사건'과 관련해 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받은 이성만 전 의원에 대해 항소심에서 무죄로 판결이 뒤집혔습니다.서울고법 형사7부(이재권 부장판사)는 오늘(19일) 정치자금법·정당법 위반 혐의로 기소된 이 전 의원에게 무죄를 선고했습니다.앞서 지난해 8월 1심에선 징역 9개월에 집행유예 2년이 선고된 바 있습니다.재판부는 1심에서 유죄의 핵심 증거가 된 이정근 전 민주당 사무부총장의 휴대전화 녹취록을 위법수집증거로 판단해 인정하지 않았습니다.이 전 부총장의 알선수재 혐의 수사 당시 제출된 휴대전화에서 발견된 녹취록을 별개 사건인 이 전 의원 관련 증거로 쓸 수는 없다는 판단입니다.재판부는 "이정근이 휴대전화 제출 당시 알선수재 혐의와 무관한 전자정보까지 제출했다고 보기는 어렵다"며 "검사가 이정근의 알선수재 사건을 넘어서 이와 무관한 전자정보까지 압수한 것은 위법하다"고 밝혔습니다.이어 "임의제출된 정보저장 매체를 탐색하던 중 범죄 혐의와 관련 없는 전자정보를 발견한 경우 중단해야 한다는 법리는 이 사건 수사 당시 확립돼 있었다"며 "법리에 따른 절차는 반드시 우선적으로 지켜져야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "검사는 알선수재 혐의와 무관한 별도의 범죄 혐의에 대해서는 압수수색영장을 새로 발부받아야 함에도 이정근의 휴대전화를 보관하고 있다가 새로운 사건인 송영길 전 대표 사건과 이 사건 재판의 증거로 제출했다"며 "이정근의 휴대전화에서 (알선수재 혐의와) 무관한 전자정보는 배제하는 게 타당하다"고 지적했습니다.선고가 끝나자 이 전 의원은 흐느끼며 무죄 판결의 공시를 요청한다고 밝혔습니다.이 전 의원은 민주당 전당대회를 앞둔 2021년 4월 28일 송영길 전 민주당 대표를 지지하는 국회의원 모임에 참석해 윤관석 전 의원으로부터 300만 원이 든 돈 봉투를 수수한 혐의를 받습니다.같은 해 3월 송 전 대표 등에게 비자금 성격의 부외 선거자금 총 1,100만 원을 준 혐의도 적용됐습니다.지난해 8월 1심은 혐의를 모두 유죄로 판단해 정당법 및 정치자금법 위반으로 징역 6개월에 집행유예 2년, 정당법 위반으로 징역 3개월에 집행유예 2년 등 총 징역 9개월에 집행유예 2년, 추징금 300만 원을 선고했습니다.(사진=연합뉴스)