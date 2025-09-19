구글, 독도박물관 오기 조치 완료…"재발 방지 대책 마련"

▲ 구글 지도에 독도박물관 오기

구글이 '김일성기념관(별관)'으로 오기됐던 구글 지도 장소명을 '독도박물관'으로 바꾸도록 조치했다고 밝혔습니다.앞서 김민석 국무총리는 경북 울릉군에 있는 독도박물관이 구글 지도에 김일성기념관(별관)으로 표시된 점에 대해 유감을 표시하고 조속한 조치 요청을 지시했습니다.김 총리는 "구글 측에 즉각적인 시정 조치를 요청하고 정부의 강력한 유감 입장을 전달하라"고 지시했습니다.구글은 이번 사안을 사용자가 지도에서 장소명이나 사진을 등록할 수 있는 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 기능 정책을 위반한 사례라고 설명했습니다.앞서 지도상에서 밀양경찰서가 '밀양견찰서' 등으로 오기되는 등 UGC 정책을 위반한 사례가 있었다고 구글은 덧붙였습니다.구글 관계자는 "UGC의 특성을 악용해 발생한 사건이다"라며 "UGC 정책을 위반한 콘텐츠에 대해 즉각 조치를 취했다"라고 말했습니다.이어 "해당 장소 정보는 현재 구글 지도상에서 대부분 정상 표시되고 있다"며 "향후 유사한 건의 재발 방지를 위한 대정부 협업체계를 마련하겠다"라고 전했습니다.(사진=구글 지도 캡처, 연합뉴스)