뉴스

[자막뉴스] 한강버스 첫날 '변기 역류?' 어질…"다음 역에서 무조건 내린다"

박서경 기자
작성 2025.09.19 15:20 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
장애인 화장실 문이 청색 테이프로 봉쇄돼 있습니다.

문틈과 바닥 사이로는 헝겊이 일렬로 나열돼 있습니다.

서울시가 추진한 첫 수상 대중교통 한강버스의 운항 첫날인 어제 한 온라인 커뮤니티에 올라온 게시물입니다.

작성자 A 씨는 한강버스를 타고 있는데 화장실 변기물이 역류했다며 다음 정거장에 무조건 내리겠다고 적었습니다.

또 첫날이라 이용 불가인 줄 알았는데 넘치는 거였다며 화장실을 테이프로 막고 화장지 같은 걸로 오물을 막고 있다고 설명했습니다.

이어 한강버스를 처음 이용한 소감에 대해선 승차감이 괜찮고 속도도 적당해 멀미가 나진 않았다면서 3천 원 내고 한강을 구경한다고 생각하면 나쁘지 않을 수 있다고 덧붙였습니다.

한강버스는 마곡과 잠실을 오가는 구간 사이 7개 선착장 28.9km를 운행합니다.

마곡에서 잠실까지 127분 여의도에서 잠실까지 80분으로 화장실 이용이 어려우면 불편함을 초래할 수 있습니다.

서울시는 이용자분들 가운데 물티슈나 이물질 등을 변기에 넣는 분들이 있어 발생한 일이라며 시설상의 문제가 아닌 만큼 이용자분들께 이용 과정에서 주의해 달라고 당부하고 있다고 해명했습니다.

(취재: 박서경 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박서경 기자 사진
박서경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지