오존♥전주니, 8년 장기 연애· 동거 중…'바니걸스 딸' 전주니는 누구?

마성의 매력을 지닌 가수 오존이 8년째 열애 중인 연인으로 밝힌 가수 전주니에 대한 관심이 뜨겁다.



지난 18일 유튜브 사피엔스 스튜디오 채널에서 게스트로 출연한 오존은 연인의 존재에 대해서 언급하며 "나도 짝이 있다. 근데 많은 분들이 믿지를 않는다. '저 장기연애 중입니다. 튼튼하게 잘 만나고 있습니다' 하면 '사진 보여주세요' 한다. 둘이 사진을 잘 안 찍는다. 같이 찍은 사진이 없다고 하면 '그럼 검색하면 나와요?' 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.



이어 오존은 "현재 연애를 8년 반 넘게 무사고 연애 중"이라고 장기 연애를 하고 있음을 밝혀 놀라움을 안겼다. 이에 이적은 "8년 이상 만났으면 결혼은 안 했지만, 거의 결혼한 사람들만큼 서로 잘 알겠다"고 말하자, 오존은 "지금 같이 산 지도 좀 오래돼서, 이 정도면 주변에서도 '사실혼이다'라고 말을 해주신다. 결혼을 하고, 안 하고가 동거랑 (차이가) 크다고 하시더라. 저희는 그게 궁금해서 '그러면 결혼을 한번 해볼까?' 이 단계다. 구체적인 이야기는 많이 나오지 않았지만"이라고 결혼 계획도 밝혔다.



전주니는 음악뿐만 아니라 배우 전소니의 동생이자 '바니걸스' 고재숙의 딸이다. 'JOONIE'라는 이름으로 활동하는 싱어송라이터 전주니는 2019년 데뷔 앨범 《Instant Karma》를 발매하며 정식으로 음악 활동을 시작했다.



전주니와 오존은 단순한 연인을 넘어 음악적 동반자로 활발하게 활동했다. 두 사람은 'pigfrog'라는 이름의 프로젝트 밴드를 결성해 함께 음악을 선보였고, 서로의 곡에 피처링으로 참여하는 등 꾸준한 협업을 이어왔다. 서로의 SNS에서도 다정한 데이트 사진을 공개하며 변함없는 애정을 과시했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)