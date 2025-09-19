국회, 24일 해킹 사태 청문회…통신 3사·롯데카드 상대

▲ 의사봉 두드리는 최민희 위원장

국회 과학기술정보방송통신위원회는 24일 KT 무단 소액결제 사태 등 잇따른 해킹 사고와 관련한 청문회를 열기로 했습니다.과방위는 오늘(19일) 전체회의를 열어 이 같은 내용의 '대규모 해킹사고 (통신·금융) 관련 청문회 계획서 채택의 건'을 의결했습니다.이번 청문회에서는 이동통신사(SK텔레콤·KT·LG유플러스) 해킹사태, 롯데카드 등 금융사 해킹사태를 전방위적으로 들여다볼 방침입니다.과방위는 청문회 증인 등 출석과 자료제출 요구의 건도 각각 의결했습니다.채택된 증인 명단에는 김영섭 KT 대표이사, 조좌진 롯데카드 대표이사 등 6명, 참고인 명단에는 이종현 SK텔레콤 통합보안센터장 부사장, 홍관희 LG유플러스 정보보안센터장 전무 등 3명이 포함됐습니다.채택된 증인 대부분 자발적으로 출석 의사를 밝힌 가운데, 롯데카드 관계자들은 출석 여부를 협의 중입니다.국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률상 증인 등에 대한 출석 요구는 청문회 1주일 전까지 해야 하지만, 출석 요구의 건을 청문회 5일 전인 오늘 의결했기 때문입니다.최민희 과방위원장은 회의에서 "롯데카드 (관련) 증인들의 출석 여부에 따라 또 한 번의 청문회를 따로 의결할 수도 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)