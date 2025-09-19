국내 스타트업 LLM '솔라 프로 2'? 뭐길래 620억 유치…국가대표 스타트업 (3) '업스테이지'

지난여름 620억 원 규모의 시리즈 B 브릿지 투자 유치를 마무리한 국내 스타트업 '업스테이지'.



자체 개발 LLM '솔라 프로 2'가 국제 분석 기관 아티피셜 애널리시스에서 12위를 기록하면서 일론 머스크가 이례적으로 트윗에 언급하기도 했습니다.



정부의 한국형 독자 파운데이션 사업에도 스타트업 중엔 유일한 주관사로 선정되면서 업스테이지의 'LLM 개발' 행보는 더욱 주목받고 있습니다.



지난달 발표된 정부의 '국가대표 AI 선발전' 5개 정예팀! 여기 선정된 국내 굴지의 스타트업들을 '비디오머그 X SDF' 팀이 만나봤습니다. 트웰브랩스·퓨리오사·업스테이지. 각각 어떤 목표를 갖고 임하는지, 국내 대표 스타트업에서 해외 시장에서 주목받기까지 어떤 과정을 거쳐왔는지 들어봅니다.



