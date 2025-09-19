KT·롯데카드 해킹 사태 단체소송 가능성…정부 "징벌적 과징금 추진"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑>

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 이고은 변호사

● 롯데카드, 297만명 털렸다

이고은/ 변호사

"롯데카드 이용자 297만명, 가입자의 약 30% 개인정보 유출돼"

"롯데카드, 8년전 서버 보안 문제 업데이트 중 일부 서버 누락"

"롯데카드, 서버 보안 문제 보고 받았을 때 즉시 조치했어야"

"개인정보 유출 피해, 단체 소송 가능성‥실질적인 피해보상 필요"

"매출액의 최대 3% 과징금 부과 가능성 200억~800억 과징금 가능성"



● 중국 '윗선' 추적

이고은/ 변호사

"KT 소액결제 피의자 2명 서로 일면식 없어‥중국 윗선 통해 따로 범행"

"경찰, 주범 추적 위해 중국과 공조 예정..공조 수사 가능한 협정 있어"

"정부, 적극적으로 징벌적 과징금 제도 부과‥재발 방지에 노력"





