[시네마뷰] 모델에서 종군기자로…"작은 영화지만 드넓은 연기" 영화 '얼굴'

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 민용준 영화평론가

--------------------------------------------



● 로버트 레드포드 타계

민용준/ 영화평론가

"레드포드, 할리우드 스타이자 감독‥향년 89세로 타계”

"선댄스 영화제, ‘내일을 향해 쏴라’서 영감‥신예 발굴·지원"

"레드포드, 지구 보호·변화 위한 노력도‥프랑스 최고 훈장 수여"



● 리 밀러: 카메라를 든 여자

민용준/ 영화평론가

"케이트 윈슬렛, 리 밀러 삶에 이끌려 8년 연구 끝에 영화 제작"

"2차 세계대전을 겪고 목격한 여성의 시선을 담은 영화"

"시대상 뿐 아니라 역사에서 조명되지 않았던 이야기 담겨"



● 얼굴

민용준/ 영화평론가

"얼굴, 제작비 2억원으로 제작‥박정민 등 모든 배우 노개런티 출연"

"얼굴, 초저예산 제작으로 웰메이드 탄생‥작품성의 힘"

"박정민·권해효, 인간 내면의 어두운 면모 폭넓게 표현"





※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)