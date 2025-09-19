[민심어때?] 이 대통령 지지율 60%대 복귀…가장 큰 반등 요인은?

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑>

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 배종찬 인사이트케이 연구소장, 김봉신 메타보이스 부대표

● 민심 어때?



배종찬 / 인사이트케이 연구소장

"대통령 국정 평가 3요소는 경제·안보·소통"

"지지율 상승 최대 요인, '코스피 지수'"

"향후 관세 협상, 대통령 지지율에 큰 영향 미칠 것"

"20대, 신 '안보세대'‥보수적 성향도 커"

"조국·장동혁 강세‥민주당 고민 많아져"

"팬덤, 빠져나가면 다시 회복하기 어려워"



김봉신 / 메타보이스 부대표

"경제 전망과 경제 평가 탈동조화..현 경제 상황, 대통령 책임 아니라는 평가"

"이 대통령 타임지 인터뷰, '관세 협상'에 대한 결의를 보여준 것"

"30대, '주가지수 상승' 효능감으로 지지율 상승"

"20대, 체감할 정책 없어 지지율 저조"

"장래 정치 지도자 선호도, 팬덤 영향 컸다면 조국 1위 안 나와"

"취임 100일 시점엔 이른 조사…지방선거 뒤 선호도 조사 더 주목"



