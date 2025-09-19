[여담야담] '회동설' 발 빼는 민주?…국힘 "징벌적 손해배상 1호"

[편상욱의 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 주진우 국민의힘 의원
--------------------------------------------
● "지라시 공작" 맹공
한민수 / 더불어민주당 의원
"허위 주장 가정한 책임 논의, 의미 없어…본질은 남아 있는 상황"
주진우 / 국민의힘 의원
"유튜버, 돈벌이로 의혹 제기 가능…공적인 영역 끌어올 땐 확인 거쳐야"
● 면책특권 공방 가열
한민수 / 더불어민주당 의원
"야당, 건수 잡은 것처럼 본질 흐려…사법부 개혁, 꼭 추진 되어야 하는 것"
주진우 / 국민의힘 의원
"서영교 발언 후 말 계속 바뀌어…충분히 면책특권 남용 범위에 있는 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스편집부)