한반도 인근 '트리플 태풍' 동시 발생…"강한 태풍 될 것" 북상 가능성 [자막뉴스]

한반도 인근 해상에 세 개의 태풍이 연이어 발생하면서 주말에 전국에 비가 내릴 전망입니다.



오늘(19일) 기상청에 따르면 어제 낮 17호 태풍 미탁이 발생한데 이어, 오늘 새벽엔 18호 태풍 라가사와 19호 태풍 너구리가 모습을 드러냈습니다.



이는 37·38·39호 열대저압부가 순번 그대로 17·18·19호 태풍으로 발달을 완료한 겁니다.



미탁은 비교적 세력이 약한 태풍으로, 현재 홍콩 방향으로 이동 중이며 내일쯤엔 열대 저압부로 약화할 가능성이 높을 것으로 점쳐집니다.



너구리는 일본 동쪽 해상으로 이동 중이며, 일요일쯤 방향을 틀어 다시 바다 쪽으로 빠져나갈 것으로 보입니다.



라가사의 경우 올해 발생한 태풍들 중 위력으로는 수위에 드는 강도 3까지 몸집을 키우며 꽤 강한 태풍이 될 것으로 보입니다.



예상경로인 필리핀 루손섬 북쪽~대만 남쪽~홍콩과 광둥성 등 중국 남부 지역에 직·간접 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다.



다만 방향을 바꿔 북상할 가능성도 조심스럽게 제기됩니다.



국내에는 오늘 오후부터 서쪽에서 저기압이 접근하면서 비가 오기 시작할 것으로 전망됩니다.



가장 강하게 비가 쏟아지는 시간대는 내일 새벽부터 아침 사이가 될 것으로 보입니다.



이때 충남 남부 서해안과 전북 서해안을 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 집중호우가 쏟아질 가능성이 있습니다.



전국적으로 예상되는 누적 강수량은 10~60㎜입니다.



차츰 비가 내리며 저수율을 회복 중인 강릉에는 일요일 오전까지 10~40㎜의 추가 강수가 내릴 것으로 예측됩니다.



기온은 당분간 선선한 가을 날씨가 이어질 전망입니다.



기상청은 "시원하고 건조한 공기가 상공에 자리 잡으면서 기온이 내려간 상태에서 동풍류가 유입돼 신선한 날씨가 당분간 이어질 것으로 보인다"고 밝혔습니다.



기상청은 또 앞으로도 추가 가을 태풍 발생 가능성이 높다고 보고 있습니다.



기상청 관계자는 "해수면 온도가 높아 태풍의 씨앗이 되는 열대요란이 발생하기 좋은 조건"이라며 "향후 열대요란 발달 여부와 경로에 따라 날씨 변동성이 커질 수 있다"고 전했습니다.



*해당 콘텐츠는 AI 오디오로 제작되었습니다.



