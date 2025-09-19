내란특검, 이승오 합참본부장 피의자 신분 재소환

▲ 이승오 합참 작전본부장

12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 오늘(19일) 이승오 합동참모본부 작전본부장(육군 중장)을 재소환했습니다.특검팀은 오늘 오전 9시 40분쯤부터 이 본부장을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.이 본부장은 평양 무인기 침투 작전의 지휘체계에 있는 인물입니다.특검팀은 윤석열 전 대통령이 비상계엄 명분을 마련하기 위해 북한의 도발을 유도하려는 목적으로 평양 무인기 침투 작전을 지시했다는 의혹을 수사하고 있습니다.이 과정에서 '합참의장→합참 작전본부장→드론사령관'으로 이어지는 정상 지휘체계를 벗어났고, 당시 경호처장이던 김용현 전 국방부 장관 등이 관여했다는 '합참 패싱' 의혹도 제기됐습니다.특검팀은 어제 김명수 합참의장(해군 대장)과 김용대 전 드론작전사령관(육군 소장)을 각각 참고인과 피의자 신분으로 조사하는 등 무인기 작전에 관여한 군 관계자 조사에 속도를 내고 있습니다.오는 22일에는 서울동부구치소에 수용된 김 전 장관을 찾아가 조사할 예정입니다.특검팀은 애초 김 전 장관에게 이날 출석해 조사받으라고 통보했으나 김 전 장관 측은 건강 악화 등을 이유로 불응한 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)