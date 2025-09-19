내란특검, 박성재 전 장관 관련 채상병특검 자료 확보

▲ 박성재 전 법무부 장관

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 오늘(19일) 이명현 순직해병특검팀으로부터 박성재 전 법무부 장관 관련 자료를 제출받았습니다.내란특검팀은 오늘 순직해병특검팀이 박 전 장관에 대한 수사 과정에서 확보한 자료를 제출받기 위해 법원으로부터 압수수색영장을 발부받아 집행한 것으로 파악됐습니다.내란특검팀이 계엄 과정에 관여된 당시 정부 각료 가운데 핵심 인물 중 한 명인 박 전 장관의 소환 조사를 앞두고 조사에 속도를 내는 것으로 풀이됩니다.앞서 순직해병특검팀은 지난 8월 4일 이종섭 전 국방부 장관의 '도피성 출국' 의혹과 관련해 박 전 장관과 심우정 전 검찰총장이 당시 출국금지 해제 절차에 관여했는지 등을 수사하기 위해 동시다발 압수수색에 나선 바 있습니다.내란특검팀도 지난 8월 25일 '검사 계엄 파견 검토 의혹'과 관련해 박 전 장관을 압수수색했으나 앞서 해병특검팀이 확보한 압수물 중에도 수사에 필요한 자료가 포함됐다고 보고 제출 협조를 구한 것으로 전해졌습니다.특검팀은 박 전 장관이 비상계엄 선포 직후 법무부 실·국장 등 10명이 모인 간부 회의를 소집해 합동수사본부에 검사 파견을 검토하라는 지시를 내린 것으로 의심하고 있습니다.특검팀은 박 전 장관이 계엄 이후 법무부 출입국본부에 출국금지팀을 대기시키라고 지시했다는 의혹도 수사 중입니다.실제로 계엄 당일 밤 입국·출국금지와 출국정지, 출입국 관련 대테러 업무를 맡는 출입국규제팀이 법무부 청사로 출근했던 사실도 확인된 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)