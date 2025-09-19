[날씨] 오늘 전국 곳곳 비…당분간 '선선'

금요일인 오늘(19일) 전국 곳곳에 비가 내립니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면요.



비구름이 다가오면서 중부지방을 중심으로 약한 비가 내리고 있습니다.



오후 중에 호남 지역까지 확대되겠고 밤이 되면 그 밖의 영남 지역에도 비가 내리겠습니다.



비는 내일 오전까지 이어지 다 그칠 텐데요.



예상되는 강수량 살펴보시면 경기 남부와 강원, 충북과 경북, 전남 지역에 20~60mm, 충남과 전북 서부 지역에 80mm 이상의 많은 비가 예상되고요.



서울에도 최고 40mm의 비가 내리겠습니다.



특히 취약 시간대인 밤부터 내일 새벽 사이 전국적으로 시간당 20~30mm 안팎의 강한 비가 내리겠고요.



특히 충남과 전북 서부 지역에서는 시간당 30~50mm 안팎의 매우 강한 비가 내릴 때 있겠습니다.



비로 인한 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



비구름이 몰려오면서 날은 다소 쌀쌀합니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 21도, 태백 20도, 대전은 22도 예상됩니다.



당분간 선선한 가을 날씨를 즐기시기 좋겠습니다.



(안수진 기상캐스터)