KT, 이번엔 서버 해킹?…침해 흔적 4건·의심 2건

<앵커>



무단 소액결제 사건이 발생한 KT에서 서버 해킹 정황까지 추가로 확인됐습니다. KT 측은 정부 조사에 협조해서 구체적인 침해 내용과 원인 규명에 나서겠다고 밝혔습니다.



박재현 기자입니다.



<기자>



KT는 어젯(18일)밤 11시 57분 한국인터넷진흥원에 서버 침해 정황을 신고했다고 밝혔습니다.



서버 점검 과정에서 침해 흔적 4건과 의심 정황 2건을 발견했다는 겁니다.



불법 소형 기지국을 이용한 무단 소액 결제 사건에 이어, 서버 침해 정황이 추가로 드러난 겁니다.



KT는 SK텔레콤 해킹 사고 이후 실태 점검을 위해 전체 서버를 대상으로 점검을 진행했고 넉 달간 이어진 점검 과정에서 침해 흔적을 확인했다고 설명했습니다.



그러면서 정부 조사에 적극 협조해 조속한 시일 내에 침해 서버를 확정하고 구체적 침해 내용과 원인 규명에 나서겠다고 밝혔습니다.



통신사와 금융사들에서 해킹 사고가 잇따르면서 정부는 오늘 합동브리핑을 열고 과태료 처분 강화 등 강도 높은 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다.



[류제명/과학기술정보통신부 제2차관 : 기업들이 고의적으로 침해사고 사실을 지연하여 신고하거나 미신고할 경우 과태료 등 처분을 강화하고, 해킹 정황을 확보한 경우에는 기업의 신고 없이도 정부가 철저히 조사할 수 있도록 제도를 개선….]



롯데카드 해킹 사태와 관련해서도 해킹 수법이 빠르게 진화하는 데 비해 금융권의 보안 투자 등 대응이 부족했다며, 사회적 파장에 상응하는 책임을 묻겠다고 강조했습니다.



[권대영/금융위원회 부위원장 : 보안사고 발생 시 사회적 파장에 상응하는 엄정한 결과 책임을 질 수 있도록 징벌적 과징금 도입 방안을 신속히 추진하겠습니다.]



정부는 국가안보실을 중심으로 국정원, 개인정보위 등 관련 부처들과 함께 세부 대책을 마련해 발표하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 우기정)