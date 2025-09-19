이재명 대통령 지지율 60%…지난주보다 2%p 상승 [한국갤럽]

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령의 국정 지지율이 60%를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔습니다.한국갤럽이 지난 16일부터 18일까지 전국 만 18세 이상 1천1명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행 평가를 조사한 결과, 응답자의 60%가 "잘하고 있다"고 답했습니다.지난주보다 2% 포인트 상승한 수치입니다."잘못하고 있다"는 응답은 31%로 전주보다 3% 포인트 낮아졌습니다.의견을 유보한 응답자는 9%로 집계됐습니다.이 대통령의 국정 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 "경제·민생"이 13%로 가장 많았습니다.이어 "소통"(12%), "외교"와 "전반적으로 잘한다"가 각각 11%를 차지했습니다.부정 평가 이유는 "외교"가 18%로 가장 높았습니다.그 뒤로 "과도한 복지·민생지원금"(10%), "전반적으로 잘못한다"(9%), "독재·독단"(8%) 순이었습니다.정당 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 24%로 나타났습니다.민주당은 지난 조사보다 1% 포인트 낮아졌고, 국민의힘은 변동이 없었습니다.조국혁신당은 2%, 개혁신당 3%, 진보당 1%로 조사됐습니다.이번 조사는 무작위 추출한 무선전화 가상번호로 전화 조사원이 직접 인터뷰하는 방식으로 진행했습니다.표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트이며, 접촉률은 44.9%, 응답률은 11.8%입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.