김계환 전 해병사령관, 특검 5차 소환…묵묵부답 입청

▲ 김계환 전 해병대사령관이 19일 서울 서초구 순직해병특별검사팀 사무실로 출석하고 있다.

김계환 전 해병대사령관이 오늘(19일) 채 상병 수사외압 의혹을 수사하는 특검팀의 5차 피의자 조사에 출석했습니다.직권남용과 모해위증 등 혐의를 받는 김 전 사령관은 오늘 오전 10시쯤 서울 서초구 이명현 특검 사무실에 도착했습니다.그는 '대통령 격노를 알고 있다고 뒤늦게 인정했나', '박정훈 대령에게 명확하게 이첩 보류 지시했나', '방첩부대장과 대통령 격노 관련 입막음 계획했나'라는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않고 조사실로 향했습니다.김 전 사령관은 지난 7월 특검 출범 직후 두 차례 피의자 조사받은 뒤 이달 12일과 14일 추가로 소환돼 오늘 피의자 조사가 다섯 번째입니다.김 전 사령관은 해병대수사단장인 박정훈 해병대수사단장에게 윤석열 전 대통령의 'VIP 격노'를 알린 인물이자, 윤 전 대통령을 정점으로 하는 일련의 수사 외압 과정에서 여러 지시를 전달한 '통로'로 지목돼 왔습니다.또 'VIP 격노 회의'가 열린 2023년 7월 31일 유재은 전 국방부 법무관리관과 박진희 전 군사보좌관 등과 연락하며 혐의자 축소 요구를 받았고, 직후 박 단장으로부터 수사기록 수정 시 직권남용의 우려가 있다는 의견을 함께 받은 것으로 조사됐습니다.김 전 사령관은 해병대수사단이 순직사건 수사 기록을 경찰에 이첩한 같은 해 8월 2일 오후 12시 45분쯤 박 대령에게 해병대수사단장 보직해임을 통보했습니다.박 대령의 항명 혐의 1심 재판에 출석해 격노를 부인하며 모해 내용을 섞어 위증한 혐의도 있습니다.(사진=연합뉴스)