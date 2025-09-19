[D리포트] 면허 없이 흰 가운 입고 치과 시술…알고 보니 중국인

제주시내 한 주택으로 경찰이 들이닥칩니다.



방안에는 흰색 가운을 입은 여성이 누워 있는 여성에게 무언가 하는 모습이 확인됩니다.



불법 치과 치료 현장입니다.



불법 치과 치료 혐의로 제주지방법원에서 발부한 체포 영장입니다.



경찰은 치아 성형으로 불리는 라미네이트 시술 등을 한 혐의로, 30대와 40대 중국인 여성을 검거했습니다.



모두 의사 면허가 없는 상태였습니다.



이들은 지난 5월부터 4개월간 SNS에 저렴하게 치과 진료를 해준다는 광고를 올려 사람들을 모아, 한 명당 180만 원에서 5백만 원가량을 받아 챙겼습니다.



특히 중국에서 이동형 기기와 성형틀 등 20여 종의 장비를 들여올 정도로 치밀함까지 보였습니다.



불법 치과 치료에 사용된 의료 기기만 27종, 400여 점에 달합니다.



피의자들은 이 장비를 들고 장소를 옮겨가며 범행을 이어갔습니다.



진료가 어려운 불법체류자들이 주된 고객들이었는데, 경찰은 당시 현장에서 시술을 받았던 불법체류 중국인 3명을 검거해 제주출입국외국인청에 인계했습니다.



[고정철/제주경찰청 마약범죄수사대장 : 불법체류자 신분이기 때문에 일단 병원에 가기가 쉽지 않고 언어 소통이라든지 여러 문제가 있어서 광고해서 (사람을 모았습니다.)]



경찰은 부정의료업 등의 혐의로 이들 중국인 2명에 대해 구속영장을 신청하고, 추가 범행 여부에 대해 수사를 확대하고 있습니다.



(취재: JIBS 정용기, 영상취재: JIBS 박주혁, 화면제공: 제주경찰청, 제작: 디지털뉴스편집부)



JIBS