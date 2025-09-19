'미우새' 이준영, 아이유 때문에 전 국민에게 뭇매 맞은 사연은?

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 강선애 기자] 가수 겸 배우 이준영이 아이유 때문에 전 국민에게 뭇매 맞은 사연을 전한다.오는 21일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 선과 악을 넘나드는 연기로 요즘 대세 배우로 떠오른 배우 이준영이 스페셜MC로 출연한다.앞서 진행된 '미우새' 스튜디오 녹화에는 이준영이 함께했다. 母벤져스는 "드라마 잘 봤다", "세 번 봤다", "애달팠다"라며 화제의 드라마 '폭싹 속았수다'에서 아이유의 첫사랑 영범 역으로 큰 인상을 남긴 이준영에게 반가움을 드러냈다. 이준영은 극 중 상견례 장면에서 숭늉을 뜨는 여자친구의 모습을 보고도 가만히 있었던 장면을 언급하며, 실제로 시민들에게 질타를 받았던 일화를 공개해 모두를 놀라게 했다. 그뿐만 아니라, 이준영의 아버지 역시 해당 장면을 보고 아들에게 뜻밖의 한 마디를 건넸다는데, 과연 아버지의 한마디는 무엇이었을지 궁금증을 안긴다.또한 이준영은 지난 청룡 어워즈 시상식에서 이름을 잘못 듣고 무대에 올라갔던 해프닝을 언급해 모두의 이목을 집중시켰다. 당시 배우 이준혁을 향해 사과를 건네 상황은 일단락됐지만 너무 민망한 나머지 집에 가고 싶기까지 했다며 아찔했던 상황을 떠올렸다. 특히, 시상식 MC였던 신동엽의 멘트 때문에 더 창피해졌다며 신동엽을 향해 원망을 내비쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다는 후문이다.한편, 이준영은 연애를 너무 안 해본 나머지 연애 경험을 한 손으로 셀 수 있을 정도라고 고백해 눈길을 끌었다. 이에 MC 서장훈은 연애 경험은 적지만 연애 고수 아니냐고 돌직구를 날렸다. 이에, 이준영은 고백하지 않아도 상대가 먼저 다가오게 하는 특별한 플러팅 기술이 있다고 밝혔다. 이준영 표 플러팅 기술의 정체를 알게 된 스튜디오에서는 연신 감탄이 쏟아졌다고 해 과연 그것의 정체는 무엇일지 관심을 모은다.대세 배우 이준영의 반전 매력은 오는 21일 일요일 밤 9시 방송되는 '미우새'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)