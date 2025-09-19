수갑 차고 끌려간 한국인 300명, 조지아주 이민자 수용소서 무슨 일 있었나…'궁금한 이야기 Y' 조명

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 강선애 기자] SBS '궁금한 이야기Y'가 미국 조지아주 이민자 수용소에서 무슨 일이 있었나 알아본다.19일 방송될 '궁금한 이야기Y'에서는 한국인 노동자 300여 명이 조지아주 이민자 수용소에 일주일 가까이 구금됐던 사건을 조명한다.지난 9월 4일, 미국 조지아주 엘라벨. 배터리 공장 건설 현장에서 상상조차 못 할 일이 벌어졌다. 난데없이 한국인 노동자 300여 명이 하루아침에 체포됐다. 손목과 발목에는 수갑이 채워지고, 허리에는 쇠사슬이 연결된 채 끌려갔다고 한다. 그렇게 연행된 이들은 일주일 가까이 구금 시설에 갇혀 두려움과 불안 속에서 지내야 했다. 도대체 그날, 현장에서는 어떤 일이 있었던 걸까.현장의 규모는 단순한 단속으로 보기 어려웠다고 한다. 헬기와 군용 차량, 500명의 요원이 동원된 대규모 단속이었다. 곳곳에서 긴박한 소리가 울려 퍼졌고, 노동자들은 이유조차 제대로 듣지 못한 채 끌려갔다고 증언했다. 머물렀던 수용소 환경 역시 열악했다고 한다. 죄수복으로 갈아입고 누운 매트에서는 곰팡이 냄새가 났고, 수도에서는 녹물이 흘러나왔다는 증언도 이어졌다. 그렇게 이어진 7일간의 감금 생활. 대체 이들을 잡아간 곳의 정체는 무엇일까.이 모든 단속을 주도한 건 미국 이민세관단속국 ICE였다. 사건 이후 ICE는 불법 체류자 단속 차원에서 이뤄진 조치라고 설명했다. 하지만, 합법적인 비자를 가진 이들까지 함께 연행된 이유는 알 수 없다. 한국 기업의 공장 건설 현장까지 들어가 단속을 벌인 이유는 무엇일까.그날의 이야기를 들어볼 '궁금한 이야기Y'는 19일 금요일 밤 8시 50분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)