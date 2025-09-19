연달아 신내림 받은 승무원 출신 무당들…신아버지 채도령의 정체는? '그알' 추적

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 강선애 기자] SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')가 같은 신당에서 연달아 신내림을 받은 여승무원들과 신아버지의 비밀을 추적한다.오는 20일 방송될 '그알'에서는 '사라진 딸들 그리고 기묘한 아버지의 비밀'이라는 부제로 수상한 신내림 사건을 파헤친다.지난 7월, 유명 항공사에서 이슈가 됐던 메일이 있다. 14년 차 베테랑 승무원이었던 정혜원(가명) 씨가 직원 2,000여 명에게 퇴사를 앞두고 작별 인사를 건넸는데, "하늘을 날며 이곳저곳을 다니던 제가, 신내림을 받아 무속인의 삶을 시작하게 되었습니다"라며 신내림을 받아 무속인이 됐다는 내용이었다. 그녀는 신당의 이름과 자신의 신명이 적힌 명함까지 공개했다.평소 낌새를 채진 못했지만 혜원 씨의 새 출발을 응원했다는 동료들. 그런데 같은 해 입사했던 여승무원 이수정(가명) 씨도 신내림 후 올해 퇴사한 게 알려지면서, 회사 내에 소문이 무성했다고 한다. 두 사람이 하필 같은 신당에서 신내림을 받았다는 게 알려졌기 때문이다.공교로운 우연처럼 보였던 30대 여승무원 두 명의 신내림. 놀랍게도, 이수정 씨의 친동생도 같은 신당에서 1년 전 신내림을 받았다고 한다. 동두천에 위치한 장호사(가명)란 신당을 운영하는 채도령(예명). 직장 동료와 자매로 연결된 세 사람은 어쩌다 채도령의 신제자가 된 걸까.정혜원 씨 어머니는, 딸로부터 연락이나 접근을 하지 말라는 내용증명을 받았다고 한다. 이수정 씨 아버지는 두 딸이 신내림을 받아 무당이 된 것도 전혀 모르고 있었다. 가족들은 채도령이 무분별하게 신내림을 받게 하고, 친가족과 단절시키고 있다고 주장한다.부모가 빌려주거나 딸이 그동안 모은 돈의 행방도 묘연하다며 채도령을 의심하는 가족들. 취재 결과, 불과 3~4년 사이 신아버지 채도령의 신제자는 10명에 달했다. 여승무원 두 명을 포함해 S기업에 재직하던 여성 두 명 등 주로 30대 여성이었다. 이는 그저 우연인 걸까. 신아버지 채도령은 어떤 사람이며, 가족들의 의구심에 대해 어떤 대답을 들려줄까.같은 신당에서 연달아 신내림을 받은 여성들과 신아버지의 비밀을 추적할 '그알'은 오는 20일 토요일 밤 11시 10분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)