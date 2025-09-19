뉴스

[자막뉴스] '폭풍 눈물' 흘리며 "용서 못해"…중국 사는 일본인들 초긴장

작성 2025.09.19
2차 대전 당시 일본군 세균전 부대 주둔지였던 하얼빈에서 영화 731의 첫 상영을 앞두고 무대 인사를 하던 감독이 눈물을 쏟습니다.

[자오린샨/영화 '731' 감독 : 무슨 일이 있어도 저는 피해자들을 저버리지 않았다고 말씀드리고 싶습니다. ]

세균전 부대의 만행을 다룬 영화 731은 애초 지난 7월 말 개봉 예정이었지만 일본 정부의 항의로 연기된 끝에 만주사변 발발일인 오늘(18일) 개봉했습니다.

첫날 예매 인원이 2억 명을 넘어섰고, 박스오피스 점유율 98%를 차지하는 등 폭발적 반응입니다.

영화 731은 12년에 걸쳐 중국과 일본에서 찾은 방대한 자료를 토대로 제작됐습니다.

영화를 본 관객들은 분노와 슬픔을 감추지 못합니다.

[관객 : 망각과 쉬운 용서는 곧 배신입니다. ]

중국 내 일본인 사회는 초비상이 걸렸습니다.

731이 상영되는 영화관에는 사복 경찰이 배치돼 만일의 사태에 대비하는 것으로 알려졌습니다.

베이징 일본인 학교 주변에는 방검복을 입은 보안요원도 배치됐습니다.

[중국 거주 일본인 : 일본인 친구들끼리 밖에서 큰 소리 내면서 놀지 않는다든가, 밤늦은 시간에 모이지 않는다든가. ]

특히 일 년 전 괴한의 흉기에 찔려 학생이 숨졌던 선전의 일본인 학교는 휴교에 들어갔습니다.

일본 대사관은 자국민에게 안전주의보를 내리는 등 중국 내 반일 감정 고조를 우려하는 모습입니다.
