"백화점 고객 4명 중 1명 불편 겪어…주차가 가장 문제"

백화점을 방문한 소비자 네 명 중 한 명은 불편한 상황을 겪은 것으로 조사됐습니다.특히 소비자들은 백화점 이용 때 주차와 편의시설에 대한 불만이 가장 큰 것으로 나타났습니다.한국소비자원은 소비자공익네트워크와 소비자 1,500명을 대상으로 주요 백화점 3사에 대한 만족도를 조사한 결과를 오늘(19일) 밝혔습니다.조사 대상 소비자들 중에서 374명(24.9%)은 백화점 이용 때 불만이나 피해가 있었다고 답했습니다.불편함을 겪었다는 소비자 374명 중 주차·편의시설 이용에 대한 불만이 196명(52.4%)으로 가장 많았고 매장 혼잡·이동 동선 불편에 대한 불만이 160명(42.8%)으로 뒤를 이었습니다.한국소비자원은 각 사업자에게 주차·휴게 공간 확보와 위치 정보 안내 강화, 매장 이동 동선 분리 등 서비스 개선을 요청하기로 했습니다.주요 백화점 3사의 종합만족도는 5점 만점에 평균 3.81점이었습니다.업체별로는 현대백화점이 3.85점으로 가장 높았고 신세계백화점(3.83점)과 롯데백화점(3.75점) 순이었습니다.서비스 이용 5개 항목 중에서는 매장 외관과 내부 시설 청결 등 '시설·환경'에 대한 만족도가 4.12점으로 가장 높았고, 고객 맞춤형 서비스 등 '고객 공감'은 3.81점으로 상대적으로 낮았습니다.핵심 서비스 7개 항목 중에서는 브랜드·상품의 다양성을 평가한 '브랜드·상품' 만족도가 4.00점으로 가장 높았습니다.가격과 주차 만족도는 각각 3.66점, 3.77점으로 상대적으로 낮았습니다.업체별로 보면 '브랜드·상품'에서는 신세계백화점이 4.00점, 식·음료 매장과 문화·체험 프로그램 등 '부대시설'에서는 현대백화점이 3.91점으로 각각 만족도가 높았습니다.소비자들이 백화점을 이용할 때 가장 중요하게 고려하는 것은 '브랜드·상품 다양성'(40.2%)이었고 '매장의 접근성'(23.0%), '다양한 혜택'(12.8%) 등의 순이었습니다.신세계백화점은 '브랜드·상품 다양성', 롯데백화점은 '매장 접근성', 현대백화점은 '직원 응대·서비스 품질 우수성'을 각각 중요하게 생각한다는 소비자가 상대적으로 많았습니다.백화점 방문 시 가장 지출 금액이 높은 품목은 '가전·가구'로 평균 131만 6천 원이었습니다.이어 '명품 브랜드 의류·잡화'(118만 1천 원), '명품 브랜드 이외 의류·잡화'(44만 6천 원), '식품관 상품'(17만 4천 원) 등의 순이었습니다.(사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)