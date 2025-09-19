정우성, 스캔들 이후 1년 만에 공식 석상 "영화제 늘 떨려…시상 영광"

이미지 확대하기

배우 정우성이 스캔들 이후 약 1년 만에 공식석상에 모습을 드러냈다.정우성은 지난 18일 오후 부산 시그니엘 그랜드볼룸에서 열린 '제33회 부일영화상' 시상식에 참석했다. 지난해 시상식의 남우주연상 수상자 자격으로 핸드프린팅 행사에 참석했으며, 올해 시상식의 남녀주연상 시상자로 시상식 무대에 올랐다.다소 수척해진 모습으로 포토월에 선 정우성은 "부산국제영화제와 부일영화상을 함께 한다는 건 늘 즐겁다"며 "지난해 수상자로서 올해도 함께 하게 돼 영광스럽다. 올해는 출연한 영화가 없다는 게 아쉬울 따름"이라고 말했다.배우 김금순과 함께 올해 부일영화상 남녀주연상 시상도 맡았다. 정우성은 "작년에 수상하고 1년 만"이라며 "시상과 수상을 떠나 영화제 무대는 언제나 떨린다. 영화배우를 그만두기 전까지는 이 떨림이 기분 좋은 설렘이 아닐까 싶다"고 시상식에 서는 마음을 전했다.이어 영화 '승부'의 이병헌, '대도시의 사랑법'의 김고은에게 각각 남녀주연상 트로피를 전했다.정우성은 지난해 모델 문가비가 낳은 아들의 아버지로 알려지며 이슈의 중심에 섰다. 소속사 아티스트 컴퍼니를 통해 혼외자를 인정하며 "아버지로서 아들에 관한 책임은 끝까지 다할 것"이라는 입장을 밝혔다. 지난달에는 오랜 연인 A와의 혼인신고 소식으로 화제를 모았다.이날 자리는 지난해 11월 제45회 청룡영화상 참석 이후 약 10개월 만의 공식 석상이었다.정우성의 차기작은 디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아'로 촬영을 모두 마쳤다. 오는 12월경 공개될 예정이다.<사진 = 백승철 기자>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)