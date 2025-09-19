美가수 데이비드, 차량 시신 발견 미스터리…경찰, 자택 압수수색

이미지 확대하기

미국 뮤지션 데이비드(D4vd) 소유의 차량에서 발견된 시신이 15세 실종 소녀로 확인됐다.현지 경찰은 사건을 살인 사건으로 전환하고 D4vd가 머물렀던 집을 압수 수색하는 등 본격적인 수사에 착수했다.로스앤젤레스 카운티 검시국은 지난 17일(현지시간) "이달 8일 할리우드 차량 보관소에서 발견된 시신은 지난해 4월 캘리포니아 리버사이드 카운티에서 실종 신고된 소녀 셀레스트 리바스"라고 발표했다.검시 결과, 리바스는 오른손 검지에 'Shhh...'라는 문신이 새겨져 있었으며, 키 151cm에 35kg의 작은 체구로 확인됐다. 리바스는 실종 신고 당시 13세였으나, 시신이 발견되었을 때의 나이는 15세였다.미국 연예 매체 TMZ는 D4vd가 머물던 로스앤젤레스 주택을 경찰이 압수 수색했다고 단독 보도했다.TMZ에 따르면 경찰은 17일(현지시간) 12시간 동안 수색을 진행하며 혈흔 감식에 사용되는 루미놀을 사용해 집 내부를 정밀 조사했다. 또한 TMZ는 리바스의 어머니가 "딸의 남자친구 이름이 데이비드였다"고 증언했다고 전하며, D4vd와 리바스가 함께 있는 사진과 영상이 온라인에 유포되었다고 보도해 두 사람의 관계에 무게를 더했다.특히, D4vd가 과거에 유출된 미발표 데모 트랙에 'Celeste'라는 이름이 들어간 가사를 담았던 사실도 알려져 팬들의 혼란을 더하고 있다. 해당 트랙에서 그는 "Oh Celeste / The girl with my name tattooed on her chest"(오 셀레스트 / 내 이름이 가슴에 문신된 소녀)라고 노래한 것으로 전해졌다.D4vd는 사건 발생 당시 월드 투어 중이었으며, 소속사 측은 "당국 수사에 전적으로 협조하고 있다"고 밝혔다. 하지만 예정되었던 일부 공연을 취소했으며, 소셜 미디어 활동도 중단한 상태다. 현재까지 경찰은 D4vd를 용의자로 특정하지는 않았으며, 누가 차량을 운전하다 버렸는지 여부 또한 확인되지 않았다고 밝혔다.한편, 2005년생 싱어송라이터 D4vd는 틱톡을 통해 'Romantic Homicide', 'Here With Me' 등을 히트시키며 글로벌 인지도를 쌓았다. 지난 6월에는 스트레이 키즈 현진과 협업곡 'Always Love'를 발매하며 K팝 팬들에게도 이름을 알렸다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)