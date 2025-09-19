무더기 입당해 전당대회 개입? "통일교 추정 당원 11만 명 확인"

김건희 특검팀이 국민의힘 당원명부 데이터베이스를 관리하는 업체를 압수수색해 통일교 교인으로 추정되는 11만여 명의 명부를 확인했습니다.



특검팀은 어제 오후 5시 반 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 근처 당원 명부 DB관리 업체에 대해 압수수색영장을 집행했습니다.



특검팀은 통일교 압수수색 과정에서 확보한 통일교 교인 명부 120만 명과 500만 명 상당의 국민의힘 당원 명부를 비교 대조했고, 이를 통해 공통된 11만여 명의 명단을 추출한 것으로 알려졌습니다.



전당대회 투표권이 있는 국민의힘 책임당원 수는 모두 74만 명으로 알려져 있는데, 11만 명 중 이 책임당원이 얼마나 포함됐는지는 확인되지 않았습니다.



또 통일교 교인들이 당원으로 집단 가입했을 것으로 특검팀이 의심하는 2023년 3월 전당대회 이전 신규 가입자 수가 얼마인지도 아직 확인되지 않았습니다.



특검팀은 통일교 측이 당시 국민의힘 전당대회를 앞두고 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹을 수사 중입니다.



또 2022년 대선을 앞두고 통일교 각 지역을 담당하는 지구장들이 교단 차원의 지원금을 받아 불법 정치자금을 국민의힘에 전달했다는 의혹도 들여다보고 있습니다.



앞서 특검팀은 어제 오전부터 국민의힘 중앙당사와 당원명부 DB관리업체 사무실에 검사와 수사관을 보내 자료 협조를 요청했지만, 국민의힘측이 반발하면서 대치 상황이 이어졌고 7시간 넘는 대치 끝에 특검팀은 결국 압수수색영장을 강제집행했습니다.



