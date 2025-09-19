"방송국 문 닫고 싶어?!" "농담도 못 하나!" 선 넘은 발언에 트럼프 '벌컥'…"잘됐네!" "입틀막?" 쫙 갈린 이유 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 미 우파 활동가 찰리 커크 암살 사건과 관련한 발언으로 방송이 무기한 중단된 미 ABC 방송의 간판 심야 토크쇼 진행자 지미 키멀에 대해 "무엇보다 나쁜 시청률 때문에 해고된 것"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 이날 버킹엄셔의 총리 별장 체커스에서 키어 스타머 영국 총리와 함께한 기자회견에서 이렇게 밝힌 뒤 "게다가 그는 찰리 커크라는 위대한 신사에 대해 끔찍한 발언을 했다"고 강조했습니다.



그는 이어 "지미 키멀은 재능 없는 사람이다. 시청률이 매우 낮았고, 그들(ABC)은 오래전에 그를 해고했어야 했다"며 "그걸 표현의 자유라고 부르든 말든 그는 재능 부족으로 해고된 것"이라고 주장했습니다.



키멀은 지난 15일 방송에서 "마가(MAGA·'미국을 다시 위대하게'라는 뜻의 트럼프 대통령의 정치 구호 및 지지층) 세력이 찰리 커크를 살해한 이 아이를 자기네 중 한 명이 아닌 다른 존재로 규정하려고 필사적으로 노력하고 그것으로부터 정치적 이득을 얻기 위해 할 수 있는 모든 일을 하면서 우리는 새로운 저점을 찍었다"고 말했습니다.



키멀은 또 도널드 트럼프 대통령의 백악관 추모 발언 영상을 지칭해 "이것은 4살 아이가 금붕어를 잃고 애도하는 방식"이라고 조롱하기도 했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 전날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "시청률 부진에 시달리던 지미 키멀 쇼가 취소됐다. 마침내 해야 할 일을 한 용기를 낸 ABC에 축하를 보낸다"고 적었는데, 이날 재차 키멀에 대한 비난을 이어간 겁니다.



트럼프 대통령은 에어포스원에서 취재진과 질의응답에서도 "하는 일이라고는 전부 트럼프 공격밖에 없다"며 "방송 면허를 가지고 민주당 하부 조직처럼 행동한다"고 비판했습니다.



키멀쇼 무기한 중단 조치에 대해 미국 곳곳에선 트럼프 규탄 시위가 열리기도 했습니다.



시위에 참가한 한 시민은 "표현의 자유가 사라지는 것 같아서 무섭다"고 말했고, 또 다른 시민은 "스티븐 콜베어 방송 폐지 때는 단발적인 사건이라 생각했는데 이제 어떤 패턴이 시작된 것 같다"고 생각을 밝히기도 했습니다.



지난 7월 미국 CBS 방송이 심야 프로그램 '시청률 1위' 토크쇼 '더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어'를 갑작스럽게 폐지한 걸 지적한 건데, 당시에도 트럼프 대통령 심기를 건드린 발언이 잦아지자 미 연방통신위원회 압박이 작용했을 거란 해석도 나왔습니다.



