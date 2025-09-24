[오그랲] 화성에서 '생명 흔적' 포착? NASA가 지금 공개한 진짜 이유

안녕하세요. 데이터를 만지고 다루는 안혜민 기자입니다. 혹시 여러분은 이 우주에 별이 얼마나 되는지 상상해 본 적 있나요? 2010년 하버드 대학교와 예일대 연구진이 추정한 값에 따르면 우리가 관측할 수 있는 우주에 있는 별의 개수가 300해 개라고 합니다. 300해라는 숫자는 3 뒤에 0이 22개 붙는 어마어마하게 거대한 숫자죠. 별 하나당 지구 같은 행성이 한두 개 더 있다고 생각하면 우주에 있는 행성의 개수는 훨씬 더 많겠죠.



말 그대로 천문학적인 규모로 많은 행성들을 떠올려보면 이 넓은 우주에 과연 생명체가 이 지구에만 있을까 이런 생각도 듭니다. 이런 생각에 불을 지핀 지난 9월 10일의 NASA 발표가 있었죠. 오늘 오그랲에서는 NASA가 발표한 화성의 생명체 흔적이 도대체 무엇인지, 또 왜 지금 이 시점에 공개를 했는지 5가지 그래프를 통해 이야기 나눠보겠습니다.



