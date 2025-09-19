LA 다저스 '살아 있는 전설' 커쇼, 올 시즌 뒤 은퇴

▲ 클레이튼 커쇼

미 프로야구 LA 다저스의 '살아 있는 전설' 클레이튼 커쇼가 올 시즌 뒤 그라운드를 떠납니다.다저스 구단은 공식 SNS를 통해 커쇼가 올 시즌 뒤 은퇴한다고 공식 발표했습니다.지난 2006년 신인드래프트 1라운드 전체 7순위로 다저스에 지명돼 2008년 메이저리그에 데뷔한 커쇼는 18년 동안 다저스에서만 뛰며 에이스로 활약해왔습니다.2011년과 2023년, 2014년에 사이영 상을 수상했고 MVP 1회, 올스타 11회에 선정되는 등 당대 최고의 투수로 명성을 떨쳤습니다.통산 452경기에 나서 222승 96패 평균자책점 2.54 3039탈삼진을 기록해 200승과 3000탈삼진을 모두 달성한 역대 20명의 투수들 중에 이름을 올렸습니다.커쇼는 지난해 잦은 부상에 시달리며 7경기에 등판하는 데 그쳤지만 750만 달러에 1년 재계약했고 올 시즌에는 20경기에 나서 10승 2패 평균자책점 3.53의 좋은 성적으로 팀의 주축 선발로 활약했습니다.커쇼는 오는 20일 샌프란시스코 자이언츠를 상대로 정규시즌 마지막 홈 경기엔 나섭니다.(사진=AP, 연합뉴스)