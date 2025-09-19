'마이턴' 김용림, 탁재훈에 "너를 위해서 서로 갈 길 가야"···이경규의 이별 종용에 '이별 선언'

김용림이 탁재훈과 이별했다.



18일 방송된 SBS '한탕 프로젝트 : 마이턴'(이하 '마이턴')에서는 김용림이 탁재훈에게 이별을 선언했다.



이날 김용림은 고민에 빠졌다. 앞서 이경규는 김용림에게 탁재훈과의 이별을 종용했다. 특히 김용림은 "이번에 일어서지 못하면 재훈이는 끝"이라는 말에 흔들렸던 것.



결국 김용림은 연습이 끝난 후 자신을 만나러 온 탁재훈에게 할 말이 있다며 어렵게 말문을 열었다.



그리고 그는 "우리 헤어지자"라고 이별을 선언했다. 갑작스러운 이별 선언에 당황한 탁재훈은 "그렇게 오래 살았으면서 갑자기 무슨 마음이 변해?"라고 물었다.



이에 김용림은 "사람 마음은 변하는 거야. 너를 위해서, 아니 나를 위해서 우리 서로가 자기 갈 길을 가야 한다고 생각해"라고 단호하게 말했다.



그러자 탁재훈은 "나는 이렇게 못 끝내. 난 너 없으면 안 돼"라며 김용림을 붙잡았다. 이에 김용림은 "너 왜 이렇게 질척대? 그동안 너무 행복했어. 잘 지내야 된다, 꼭 성공해"라며 차갑게 돌아섰다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)