1. 3대 특검 사건 '전담재판부 설치' 법안 발의



3대 특검이 수사한 사건의 재판을 각각의 전담재판부가 맡도록 하는 법안을 민주당이 발의했습니다. 재판부 후보 추천위에 여당 의원이 장관으로 있는 법무부가 참여하는 등 법원 외부 인사들이 재판부 구성에 관여하게 되는 거라 위헌 논란이 예상됩니다.



2. 297만 회원정보 유출…28만 명은 핵심정보 탈취



롯데카드 해킹 사고로 전체 회원의 3분의 1 가까운 297만 명의 정보가 유출된 것으로 확인됐습니다. 이 가운데 28만 명은 결제에 필요한 비밀번호 같은 핵심 정보까지 탈취당했습니다.



3. 한학자 총재 구속영장…국힘 당원명부 압수수색



김건희 특검팀이 통일교 청탁 의혹의 정점인 한학자 총재를 조사한 지 하루 만에 구속영장을 청구했습니다. 통일교의 국민의힘 당 대표 선거 개입 의혹을 수사하기 위해 당원 명부 압수수색에 나섰습니다.



4. 트럼프 "푸틴에 실망…가자지구 해법 쉽지 않아"



트럼프 미국 대통령이 나토 회원국들의 영공을 침범한 푸틴 러시아 대통령에게 실망했다고 말했습니다. 가자지구 문제도 해법 마련이 쉽지 않다고 털어놨는데 유럽과 중동의 종전 희망이 옅어지는 분위기입니다.