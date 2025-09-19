현대차 사장 "미국 차 관세 15% 적용 조속한 한미 합의 기대"

▲ 호세 무뇨스 현대차 사장
호세 무뇨스 현대차 사장은 18일(현지시간) 한국산 자동차에 대한 미국의 관세율을 현행 25%에서 15%로 낮출 수 있도록 한미 양국이 무역협상 후속 합의에 빨리 도달할 수 있기를 희망한다고 밝혔습니다.
무뇨스 사장은 이날 미국 뉴욕 맨해튼 '더 셰드'에서 열린 '2025 최고경영자(CEO) 이베스터 데이'에서 미국 관세의 이익 영향에 관한 애널리스트 질의에 이처럼 답했습니다.
무뇨스 사장은 "오늘 제공한 실적 가이던스는 25% 관세율을 기준으로 한 것"이라며 "관세율이 15%로 내려온다면 기존 가이던스를 유지할 수 있을 정도로 근접했을 것"이라고 말했습니다.
그는 "우리의 사업운영 초점은 항상 고객에 있다"며 "우리가 할 수 있는 것은 수익을 극대화하고, 더 나은 믹스를 구성하고, 더 나은 이익을 얻으려고 노력하는 것"이라고 강조했습니다.
현대차는 이날 행사에서 올해 연결 매출액 성장률 목표를 올해 초 제시한 3.0∼4.0%에서 5.0∼6.0%로 상향했지만, 연결 부문 영업이익률 목표는 관세 영향을 반영해 기존 7.0∼8.0%에서 6.0∼7.0%로 하향 조정했습니다.
한국은 지난 7월 자동차 관세를 25%에서 15%로 인하하는 방안을 미국과 합의했으나 관세 협상 후속 협의를 둘러싸고 난항이 이어지면서 여전히 25% 관세가 유지되는 상태입니다.
반면 일본은 지난 16일부터 미국에 수출하는 자동차 관세를 15%로 인하해 적용받고 있습니다.
(사진=현대자동차 제공, 연합뉴스)