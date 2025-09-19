전종서·한소희 '프로젝트 Y', 어제 부산국제영화제서 첫 상영

배우 한소희, 전종서 씨 주연의 영화 '프로젝트 와이'가 어제(18일) 부산국제영화제를 통해 관객과 만났습니다.



전종서 씨는 두 여배우가 주연으로 나서는 흔치 않은 영화라 출연을 결심했다고 합니다.



[한 번 가는 거 인생 세게 가야지.]



'프로젝트 와이'는 미선과 도경이 밑바닥 현실에서 벗어나기 위해 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 일을 그렸습니다.



어제 부산국제영화제 한국영화의 오늘 스페셜 프리미어 부문에 초청돼 상영됐습니다.



영화는 개성 강한 배우 한소희 씨와 전종서 씨의 만남으로 일찌감치 주목을 받았습니다.



전종서 씨는 동갑내기 두 여배우가 주연인 작품은 만나기가 쉽지 않아 시나리오를 보자마자 출연을 결심했다며, 좋은 호흡을 보여주려 했다고 말했습니다.



영화를 연출한 이환 감독은 두 배우의 만남이 가져올 신선함에 주목했다고 합니다.



기존 누아르 장르의 축축한 분위기와는 다르게, 있는 그대로의 모습과 여성 서사가 도드라지게 연출했다고 설명했습니다.



(화면출처 : 플러스엠 엔터테인먼트, 부산국제영화제)