피카소의 연인 초상화 미공개작 경매…131억 원 가치

▲ 파리 경매사 드루오가 18일 피카소의 미공개 초상화를 선보이고 있다.

스페인 출신의 거장 파블로 피카소가 연인 중 한 명을 그린 미공개 초상화가 18일(현지시간) 프랑스 파리 경매에서 공개됐습니다.AFP 통신에 따르면 파리 드루오 경매장은 이날 '꽃무늬 모자를 쓴 여인의 흉상'이라는 제목의 초상화(80×60㎝·유화)를 선보였습니다.1943년 7월 제작된 이 작품의 모델은 피카소의 연인이자 프랑스 사진작가·화가·시인이었던 도라 마르입니다.마르는 피카소의 가장 중요한 모델 중 한 명으로, 그를 소재로 한 작품만 60점에 이릅니다.경매에 나온 작품은 1944년 8월 한 프랑스 수집가가 구입한 뒤 현재 소유주인 손자에게 상속됐습니다.현 소유주는 상속 재산을 정리하고자 작품을 경매에 내놨습니다.작품 공개 현장에 참석한 피카소 전문가 아녜스 세베스트르-바르브는 "이 작품은 대중에게 알려지지 않았으며 파리의 스페인 거장 작업실을 제외하면 전시된 적이 없다"고 설명했습니다.또 "작품이 매우 특별하며 미술사와 피카소 역사에서 이정표가 될 것"이라고 평가했습니다.드루오 경매장의 크리스토프 뤼시앵 경매인은 "작품의 추정 가는 약 800만 유로(약 131억 원)로, 최저 경매 가격은 더 오를 가능성이 있다"고 말했습니다.경매는 내달 24일 열립니다.피카소 작품 중 최고가는 2015년 뉴욕 크리스티 경매에서 1억 7천940만 달러(당시 환율 기준 약 2천50억 원)에 낙찰된 1955년작 유화 '알제리의 여인들(버전 O)'입니다.피카소 작품은 경매 시장에 꾸준히 나오고 있습니다.컨설팅업체 아트프라이스의 3월 경매 자료에 따르면 지난해 피카소 작품 판매액은 총 2억 2천300만 달러(약 3천122억 원)에 달했습니다.전년도엔 5억 9천700만 달러(약 8천59억 원)로 2배 이상이었습니다.올해 5월엔 뉴욕 소더비 경매에서 피카소의 1969년작 '앉아 있는 남자'가 1천510만 달러(약 211억 원)에 낙찰됐습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)