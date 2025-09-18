김건희 측, 24일 첫 공판 앞두고 '준비기일 지정' 요청

▲ 김건희 여사

다음 주 첫 재판을 앞둔 김건희 여사 측이 민중기 특별검사팀으로부터 증거를 제대로 공유 받지 못하고 있다며, 이런 상황에 대비할 수 있도록 준비기일을 지정해달라고 법원에 요청했습니다.김 여사 변호인단은 어제(17일) 오후 서울중앙지법에 이러한 내용의 의견서를 제출했습니다.김 여사 변호인단은 특검팀 사정으로 도이치모터스 주가조작 의혹(자본시장법 위반)을 제외한 나머지 사건 증거의 열람·복사를 지금까지 진행하지 못했다고 밝혔습니다.피고인이 출석해야 하는 공판기일 전까지 특검팀이 확보한 증거 등을 다 확인하기 어려운 상황이기 때문에, 방어권 보장 차원에서 준비기일을 먼저 지정해달라는 게 김 여사 측 요청입니다.공판준비기일은 정식 재판에 앞서 양측 입장을 확인하고 증거조사 계획을 세우는 절차로, 피고인의 출석 의무는 없습니다.통상 공판준비기일이 새로 지정되면 기존에 지정됐던 공판기일 일정은 그 이후로 미뤄집니다.앞서 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 김 여사 재판의 첫 공판기일을 오는 24일 오후 2시 10분으로 정했습니다.김 여사 측은 공판준비기일이 지정되더라도 출석 의무에 관계없이 재판에 나오겠단 입장으로 알려졌습니다.김 여사는 자본시장법 위반 외 정치자금법 위반(명태균 공천개입 의혹), 특정범죄 가중처벌법상 알선수재(건진법사·통일교 청탁 의혹) 혐의로 지난달 29일 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.서울남부구치소에 구속 수감된 김 여사는 저혈압 증상 등이 악화해 어제 구치소 허가를 받아 관할 지역 내 병원에서 외래 진료를 받았다고 변호인단은 전했습니다.(사진=연합뉴스)