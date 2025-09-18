스위스, 39％ 관세폭탄에 대미수출 22％↓

▲ 스위스 국기

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 스위스에 39％의 고율관세를 부과한 뒤 스위스의 대미 수출액이 20％ 넘게 급감한 걸로 집계됐습니다.스위스 관세·국경안보청(BAZG)에 따르면 올해 8월 스위스의 대미 수출액은 8억 7천300만 스위스프랑, 우리 돈 1조 5천300억 원으로 7월에 비해 22.1％ 줄었습니다.관세청은 대미 수출액이 2020년 연말 이후 최저치라고 밝혔습니다.미국 수출이 줄어든 대신 캐나다(67.7％), 오스트리아(43.2％), 폴란드(37.2％), 프랑스(23.9％)로 수출은 크게 늘었습니다.품목 별로는 시계 수출이 한 달 사이 8.6％, 보석·귀금속은 7.5％ 줄었습니다.스위스시계산업협회는 8월 대미 수출액이 작년 8월에 비해 24％, 전체적으로는 17％ 감소했다고 밝혔습니다.미국은 스위스와 관세협상이 결렬됨에 따라 지난달 7일부터 스위스산 수입품에 39％의 관세를 부과하고 있습니다.이는 올해 4월 트럼프 대통령이 발표한 31％보다 8％ 포인트 높습니다.기 파르믈랭 스위스 경제장관은 이달 초 미국에서 하워드 러트닉 상무장관 등을 만나 다시 협상했습니다.러트닉 장관은 이후 언론 인터뷰에서 "아마 스위스와 거래가 성사될 수 있을 것"이라고 말했습니다.로이터통신은 스위스가 협상 카드로 미국에 금 정제시설을 세우거나 현지 가공을 확대하는 방안을 제안하고 있다고 보도했습니다.세계 최대 금괴 수출국인 스위스는 올해 들어 급증한 금 수출이 무역수지를 왜곡해 결과적으로 고율 관세를 맞았다고 분석했습니다.금괴 수출은 올해 1분기 대미 무역흑자의 3분의 2를 차지했습니다.(사진=게티이미지코리아)