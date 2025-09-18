디아즈 48호포…외국인 타자 최다 타점 신기록

뉴스

<앵커>

프로야구 삼성의 디아즈 선수가 시즌 48호 홈런을 터뜨리며, 외국인 타자 최다 타점 신기록을 세웠습니다.

현재 상황, 배정훈 기자가 전해드립니다.

<기자>

삼성이 4대 0으로 끌려가던 4회 홈런 선두 디아즈가 역사적인 한 방을 쏘아 올렸습니다.

노아웃 1, 2루 기회에서 타석에 들어선 디아즈는 NC 투수 임정호의 가운데 투심을 받아쳐 시즌 48호 홈런을 추격의 석점포로 장식했습니다.

2015년 나바로가 기록한 역대 외국인 최다 홈런 기록과 타이를 이루게 된 디아즈는 올 시즌 142타점째를 수확하며 NC 테임즈가 갖고 있던 역대 외국인 타자 최다 타점 기록을 갈아치웠습니다.

타구를 확인하고 한 손을 번쩍 들어 올리며 환호한 디아즈는 박진만 감독에게 꽃다발을 받아 들고 기쁨을 만끽했습니다.

디아즈의 활약을 앞세운 삼성은 NC와 접전을 펼치고 있습니다.

---

박해민의 결승타 포함 3안타 2타점 활약과 김현수의 쐐기 투런포를 앞세워 KT와 더블헤더 1차전을 승리한 선두 LG는 2차전에서도 KT 선발 패트릭을 무너뜨리는 데 성공하며 4연승에 도전하고 있습니다.

(영상편집 : 박기덕)
