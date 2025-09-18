코스피 또 최고치…이 대통령 "국장 복귀는 지능순"

<앵커>



코스피가 이틀 만에 사상 최고치를 기록했습니다. 미국이 예상대로 기준금리를 내린 데다, 반도체 업황에 대한 긍정적인 전망이 증시를 밀어 올렸습니다. 이런 분위기 속에 이재명 대통령은 오늘(18일)도 증시 부양 의지를 강하게 드러냈습니다.



정준호 기자의 보도입니다.



미국 연방준비제도는 고용 시장 하강 위험을 거론하며 기준금리를 내렸습니다.



다만 일각에서 기대한 '빅컷'은 아니었고 0.25% 포인트 인하였습니다.



제롬 파월 의장의 발언은 통화 정책의 방향을 '완화' 쪽으로 완전히 튼 건 아니라는 해석을 낳았습니다.



[제롬 파월/미국 연준 의장 : 인플레이션이 상승했고 여전히 다소 높은 수준에 머물고 있습니다. 이번 금리 인하 결정은 위험관리 수준의 인하입니다.]



뉴욕증시는 뚜렷한 방향을 잡지 못하고 혼조세로 마감했습니다.



이 영향으로 코스피도 완만한 상승세로 출발했는데, 외국인과 기관 투자자가 장중 순매수로 전환하며 고점을 높여갔습니다.



코스피는 결국 47.90포인트, 1.4% 오른 3,461.30으로 정규 거래를 마쳤습니다.



이틀 만에 또 역대 최고치입니다.



외국인 순매수가 집중된 반도체 종목 상승세가 두드러졌습니다.



삼성전자는 1년 1개월 만에 '8만 전자'에 복귀했고, SK하이닉스는 6% 가까이 뛰며 35만 원 선도 넘어섰습니다.



업황 개선으로 글로벌 자금이 인공지능 관련 반도체 종목으로 흘러갈 거란 기대가 작용했습니다.



[박광남/미래에셋증권 디지털리서치팀장 : AI 컴퓨팅 쪽의 수요가 증가하면 전통적인 레거시(D램 등) 수요도 사실 쫓아서 증가할 수밖에 없긴 하거든요. 수요가 좀 올라오니까 공급 부족이 눈에 띄게 된 거죠.]



증권사 리서치센터장들과 만난 이재명 대통령은 부동산에 집중된 시중 자금이 생산적 영역으로 흐르도록 물꼬를 트겠다며 증시 활성화 의지를 재차 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 국장 탈출은 지능순이라고 이걸 빨리 국장 복귀는 지능순이라는 말이 생겨날 수 있도록 만들어야겠습니다.]



대통령실은 이 대통령이 지난 5월부터 4천400만 원을 상장지수펀드에 투자해 지금까지 26.4%의 수익이 발생했다며, 이례적으로 투자 성적표를 공개했습니다.



