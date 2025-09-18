"중국 윗선 지시" 수도권 돌며 털었다…2명 구속

<앵커>



이번 KT 무단 소액결제 사건의 피의자로 체포된 중국 국적의 남성 2명이 구속됐습니다. 이들은 경찰조사에서 중국에 있는 윗선의 지시를 받았다고 진술한 걸로 알려졌습니다. 경찰은 추가 공범이 있다고 보고, 수사를 윗선으로 확대하고 있습니다.



권민규 기자가 취재했습니다.



<기자>



검은 모자를 쓴 남성이 호송 차량에서 내립니다.



KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 무단으로 소액결제한 혐의로 붙잡힌 중국 국적의 40대 남성 A 씨입니다.



A 씨는 오늘(18일) 구속 전 피의자 심문에 출석하면서 윗선의 지시로 범행했다고 말했습니다.



[A 씨/무단 소액결제 피의자 : (누구 지시받은 겁니까?) 몰라요. 거기서 시키는 대로 했습니다.]



A 씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 초소형 기지국, 펨토셀을 승합차에 싣고 다니면서 수도권 지역 KT 이용자들의 개인정보를 빼돌린 혐의를 받습니다.



이렇게 탈취한 개인정보로 상품권을 사거나 교통카드를 충전하는 등 무단 소액결제를 일삼았는데 A 씨는 경찰 조사에서 중국에 있는 윗선의 지시에 따라 범행했다고 진술한 것으로 확인됐습니다.



경찰은 이번 사건 주범으로 보이는 윗선의 개인정보에 대해 A 씨가 진술한 내용의 신빙성을 확인 중인 것으로 알려졌습니다.



[김환국 교수/국민대 정보보호암호수학과 : 펨토셀 하나만으로 모든 정보를 거기서 얻었느냐. 그래 보이지는 않고. 누군가는 해킹한 사람이 있을 거고 조직적으로 했을 것 같다는 거죠. (피의자는) 이동하는 역할만 했던 게 아닌가….]



법원은 A 씨와 함께 범행 자금을 현금화한 혐의를 받는 또 다른 40대 중국 교포 B 씨에 대해서도 도주의 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다.



경찰은 이번 사건이 중국을 기반으로 이뤄진 조직적 범죄로 보고 윗선을 포함한 공범들의 실체를 파악하는 데 수사력을 집중하고 있습니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 임찬혁)