통일교 한학자 총재 오는 22일 구속 심사…정재욱 판사 배정

▲ 한학자 통일교 총재

'통일교 청탁' 의혹과 관련해 최고 의사결정권자로 지목된 한학자 통일교 총재의 구속 여부에 대한 법원 심사가 오는 22일 열립니다.서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 오는 22일 오후 1시 30분 한 총재에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행합니다.같은 날 오후 4시에는 정원주 전 총재 비서실장에 대한 심문도 열립니다.정 부장판사는 지난달 12일 김건희 특검팀이 자본시장법 위반 등 혐의로 청구한 김건희 여사의 구속영장에 대해 "증거 인멸 염려가 있다"며 발부한 바 있습니다.같은 달 27일 내란 특검팀이 내란방조, 위증 등 혐의로 청구한 한덕수 전 국무총리의 구속영장은 "중요한 사실관계 및 피의자의 일련의 행적에 대한 법적 평가와 관련해 다툴 여지가 있다"는 이유를 들어 기각했습니다.김건희 특검팀은 오늘(18일) 오전 한 총재와 정 전 실장에 대해 정치자금법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했습니다.한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장과 공모해 2022년 1월 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받습니다.앞서 권 의원은 정치자금법 위반 혐의로 그제(16일) 구속됐습니다.한 총재는 2022년 4∼7월 '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 고가 목걸이와 샤넬 백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의(청탁금지법 위반)도 받습니다.이외에도 김 여사에게 건넬 목걸이와 가방 등을 교단 자금으로 구매한 혐의(업무상 횡령), 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 대한 경찰 수사에 대비해 윤 전 본부장에게 증거 인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐습니다.앞서 재판에 넘겨진 윤 전 본부장의 공소장에는 통일교 측이 한 총재의 뜻에 따라 국가가 운영돼야 한다는 '정교일치' 이념을 실현하기 위해 윤 전 대통령 부부에게 접근해 각종 현안을 청탁했다는 내용이 적시됐습니다.통일교 측은 청탁과 금품 제공 행위가 윤 씨 개인의 일탈일 뿐 교단 차원의 개입은 없었다며 관련 의혹을 부인해 왔습니다.한 총재의 구속 여부는 이르면 심문이 진행되는 22일 늦은 밤, 늦으면 이튿날 새벽에 나올 예정입니다.