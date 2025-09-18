[8뉴스 예고] 민주당, 3대 특검 전담 재판부 설치 법안 발의

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 민주당, 3대 특검 전담 재판부 설치 법안 발의



민주당이 3대 특검이 기소하는 재판을 맡을 전담 재판부를 따로 만드는 법안을 발의했습니다. 위헌 논란이 제기됐던 입법부의 판사 추천권은 뺐지만, 야당은 '인민재판부 설치법'이라며 반발하고 나섰습니다.



2. 롯데카드 회원 297만 명 '민감 정보' 유출



롯데카드 회원 297만 명의 개인정보가 유출된 것으로 드러났습니다. 최초 신고의 100배 규모인데, CVC 번호 등 부정 사용이 우려되는 민감 정보까지 포함된 걸로 확인됐습니다.



3. 'KT 소액결제' 불법 초소형 기지국 추가 발견



KT 무단 소액결제 사건에 사용된 것으로 보이는 불법 초소형 기지국이 2개 더 있었던 것으로 SBS 취재 결과 드러났습니다. 피해자가 더 늘어날 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.



4. 미 기준금리 인하에 코스피 또 최고치 경신



밤사이 미국의 기준금리 인하에 힘입어 코스피가 최고치를 경신했습니다. 이재명 대통령은 증권사 임원들을 만나 '국장 복귀는 지능순'이라는 말이 나오게 하겠다며 증시 부양 의지를 보였습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.