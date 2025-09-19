박진영, 스트레이 키즈에 총 1억원 상당 금 선물…JYP엔터 주식도 '활짝'

박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 미국 빌보드에서 대기록을 세운 스트레이 키즈에게 금 160돈을 선물했다.



스트레이 키즈는 최근 공식 SNS에 "PD님 고맙습니다"라는 글과 함께 금으로 제작된 액자를 공개했다. 사진 속 멤버들은 환한 미소로 액자를 들고 기념했으며, 박진영도 함께 자리해 축하 분위기를 더했다.



박진영이 준비한 액자는 멤버별로 1개씩 총 8개가 전달됐다. 액자 하나는 순금 75g(20돈)으로 제작돼, 총합은 160돈. 최근 한국거래소 기준으로 시세는 1억 원을 훌쩍 넘는다.



이번 선물은 스트레이 키즈의 정규 4집 '카르마(KARMA)'가 9월 6일 자 '빌보드 200' 차트 정상에 오르며 달성한 신기록을 기념한 것이다. 이로써 스트레이 키즈는 2022년 '오디너리(ODDINARY)'부터 '카르마'까지 7개 앨범을 연속으로 빌보드 메인 앨범 차트 1위를 기록한 첫 아티스트로 이름을 남겼다.



이들의 성과는 음악계뿐 아니라 시장에서도 긍정적으로 평가되고 있다.



포브스는 지난달 30일 자 기사에서 "스트레이 키즈의 대규모 판매 성과가 이어진 가운데 JYP엔터테인먼트 주가가 코스닥에서 안정세를 보였다"고 전했으며, KED Global은 지난달 14일 보도에서 "스트레이 키즈의 컴백 열기가 JYP 주가에 반영됐다"며 굿즈·앨범 판매 호조가 실적 개선으로 이어졌다고 분석했다.



스트레이 키즈는 오는 10월 18일과 19일, 인천 아시아드 주 경기장에서 단독 콘서트 'Stray Kids World Tour <dominATE : celebrATE>'를 개최한다. 지난 12일 공식 팬클럽 스테이(STAY) 5기 회원 선예매에 이어 16일 진행된 일반 예매까지 단숨에 전석 매진을 기록하며 뜨거운 인기를 입증했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)