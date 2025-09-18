넥스트레이드 "22일부터 66개 종목 거래 중지…종목수 650개로"

▲ 넥스트레이드

대체거래소 넥스트레이드가 오는 22일 66개 종목 거래를 추가로 중지하는 것을 시작으로 전체 거래종목수를 650개 안팎으로 유지하기로 했습니다.넥스트레이드는 보도참고자료를 배포하고 오는 22일부터 유가증권시장 11개 종목, 코스닥 시장 55개 종목이 거래대상 종목에서 제외된다고 밝혔습니다.이에 따라 넥스트레이드가 매매체결 대상에서 제외한 종목의 수는 총 145개로 증가하게 됐습니다.넥스트레이드의 거래종목 수도 716개에서 650개로 줄어듭니다.현행 자본시장법 시행령은 대체거래소의 최근 6개월 일평균 거래량이 한국거래소 일평균 거래량의 15%를 초과하면 안 되도록 하고 있습니다.넥스트레이드는 첫 적용 시점인 이달 30일을 앞두고 지난달 20일 1차로 26개 종목의 거래를 한시적으로 중단한 데 이어, 이달 1일 53개 종목을 추가로 매매체결 대상에서 제외한 상황입니다.넥스트레이드 측은 규제 준수를 위해 향후 거래종목 수를 650개 안팎으로 유지하겠다는 방침입니다.