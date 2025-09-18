팔 소년 다룬 영화 작품상 수상에 이스라엘 영화제 보조금 중단

▲ 16일(현지시간) 오피르 영화제에서 작품상을 받은 영화 '바다'의 한 장면

팔레스타인 소년을 주인공으로 한 영화가 이스라엘 최고 권위의 영화제에서 작품상을 받자 이스라엘 문화부 장관이 내년부터 이 영화제의 예산을 지원하지 않겠다고 밝혔습니다.미키 조하르 이스라엘 문화부 장관은 "내가 장관으로 있는 한, 이스라엘 국민이 우리의 영웅적인 군인들의 얼굴에 침을 뱉는 수치스러운 행사에 돈을 내는 일은 없을 것"이라고 엑스에 썼습니다.그는 이후 추가로 발표한 성명에서 이스라엘 국가의 가치와 정신을 반영하는 새로운 영화제가 필요하다며 정부 후원하에 대체 영화제인 '이스라엘 국가 오스카'를 설립할 것이라고 덧붙였습니다.지난 16일 이스라엘의 아카데미 시상식으로 불리는 제36회 오피르 영화제에서 샤이 카르멜리-폴락이 각본과 연출을 맡은 영화 '바다'가 최고 영예인 작품상을 포함해 총 5개 부문에서 수상했습니다.이 영화는 난생처음 바다를 보기 위해 이스라엘 텔아비브로 여행을 떠났다가 입국을 거부당하자 몰래 이스라엘로 숨어든 12세 팔레스타인 소년과 실종된 아들을 필사적으로 찾으려는 아버지의 이야기를 다뤘습니다.이 영화에서 이스라엘 군인은 가혹하게 묘사된다고 미국 뉴욕타임스(NYT)는 전했습니다.이 영화는 정치적 성향과 관계없이 예술가들을 지원하는 공적 기금인 '이스라엘 영화 기금'의 지원으로 제작됐습니다.작품상을 받은 '바다'는 관례에 따라 자동으로 이스라엘의 내년 아카데미 국제장편영화상 출품작이 됩니다.시상식 현장에서는 수상소감 중 가자 전쟁의 휴전을 촉구하는 목소리가 이어졌습니다.팔레스타인 소년 역으로 남우주연상을 받은 무함마드 가자위는 수상 소감에서 "모든 어린이가 전쟁 없이 살고 꿈꿀 수 있기를 바란다"고 말했습니다.오피르 영화제의 수상작을 선정하는 기관인 이스라엘 영화·TV 아카데미의 회장인 아사프 아미르는 "가자지구에서 끝없이 이어지는 전쟁이 엄청난 죽음과 파괴를 가져오는 지금, '타자'(他者)를 이해하려는 시도는 작은 희망을 준다"고 밝혔습니다.아미르 회장은 조하르 장관의 성명과 관련해 "이스라엘 정부가 자국의 영화와 문화를 공격하고, 국제 영화계 일각에서 우리를 보이콧하라는 요구가 쏟아지는 상황에서, '바다'를 선정한 것은 강력하고도 울림 있는 대응"이라고 강조했습니다.이스라엘 현지 매체 타임스오브이스라엘은 조하르 장관이 그간 정부 비판적인 영화에 대해 지원이나 예산 삭감을 시도하는 등 이스라엘 영화계에 대한 과도한 검열로 비판받았다고 설명했습니다.그는 올해 3월 아카데미 시상식에서 요르단강 서안지구에 거주하는 팔레스타인 주민의 현실을 다룬 영화 '노 아더 랜드'가 장편 다큐멘터리상을 받자 "전 세계 영화계의 유감스러운 순간"이라는 입장을 내기도 했습니다.(사진=이스라엘 영화-TV 아카데미 홈페이지 캡처, 연합뉴스)