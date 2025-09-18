목줄도 없이 '덥석'…"우리 애가?" 견주 반응 어땠길래

<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '개물림 피해자와 무책임한 견주'입니다.



동네 산책길에 반려견 두 마리가 목줄 없이 뛰어다니고 있습니다.



이때 한 여성이 옆으로 걸어가는데요.



그러자 반려견 두 마리가 여성에게 달려듭니다.



최근 한 온라인 커뮤니티에 '억울한 개 물림 사건'이라며 올라온 영상입니다.



당시 견주도 옆에 있었지만, 보고만 있었다는데요.



결국 이 여성은 계속 달려드는 반려견에게 종아리를 물렸습니다.



견주는 그제야 다가와 반려견의 목덜미를 잡고 데려갔다는데요.



글쓴이는 이 개물림 사고로 어머니가 전치 2주의 피해를 당했다고 밝혔습니다.



그런데 현장에서 견주는 "언제 우리 개가 물었느냐"라며 잘못을 인정하지 않았다고 하고요, 이후 신고를 받고 출동한 경찰도 '상대가 인정을 안 하고 상처가 가벼워서 해줄 게 없다'는 태도를 보였고, 사실상 사건 종결을 통보받았다며 억울함을 토로했습니다.



사연을 접한 누리꾼들은 "맹견 아니라고 이러는 듯" "반려견 방치해놓고 사과는 못할망정" "변호사 사서 민사 걸고 정신적 고통에 대한 위자료까지 청구해라" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 보배드림)